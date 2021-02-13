إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 108 ملايين حالة

جدة - نرمين السيد - كشف إحصاء أعدته وكالة "رويترز"، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى العالم بلغ على ما يربو 108.16 مليون شخص، وأن عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس بالعالم قد وصل إلى مليونين و485.205 وفيات.





وأشار الإحصاء إلى أنه تم تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين، فى ديسمبر 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وبإجمالى عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس، إذ سجلت 27.561.561 حالة إصابة حتى اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 481.258 وفاة، تليها الهند مسجلة 10.892.746 حالة إصابة بهذا الفيروس، و155.550 وفاة بسببه.

وفى الدول العربية، سجل العراق أعلى إجمالى من حالات الإصابة بفيروس كورونا لغاية اليوم، حيث بلغت 639.438 حالة، وتسبب هذا الفيروس بموت 13.157 شخصا بالبلاد أيضا، بينما احتل المغرب المركز الثانى من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى اليوم أيضا، إذ بلغت 477.656 حالة، فى حين أن عدد الوفيات فى المغرب بسبب هذا الفيروس وصل إلى 8.450 وفاة.