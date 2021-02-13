جنوب إفريقيا تعيد فتح 20 منفذا حدوديا بريا 

أعلنت سلطات جنوب إفريقيا أنها ستعيد فتح 20 منفذا حدوديا بريا للسماح بعمليات السفر العادية.

وقالت وزارة الداخلية إنه سيعاد فتح الحدود البرية بما في ذلك الحدود مع زيمبابوي وموزامبيق وبوتسوانا بعد إغلاقها في 11 يناير الماضي.

وسجلت جنوب إفريقيا أكثر من 1.4 مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 47 ألف وفاة، وهو أكبر عدد من الإصابات والوفيات بالفيروس في القارة الإفريقية.