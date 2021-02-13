استقالة وزيرة صحة بيرو إثر فضيحة لقاح كورونا

أعلن رئيس بيرو فرانسيسكو ساجاستي أنه قبل استقالة وزيرة الصحة بيلار مازيتي بعد فضيحة تطعيم الرئيس السابق مارتن فيزكارا بلقاح كورونا قبل توفره على نطاق واسع في البلاد.
استقالة وزيرة صحة بيرو إثر تطعيم الرئيس السابق ضد كورونابيرو تسجل أول إصابات بسلالة كورونا البرازيلية
وتأتي استقالة مازيتي التي تولت وزارة الصحة خلال إدارة فيزكارا، بعد أن بدأت البلاد الثلاثاء الماضي تطعيم العاملين في قطاع الصحة المعرضين للإصابة بالمرض.
من جهته، قال فيزكارا إنه "لم يتجاوز دوره في تلقي التطعيم، لكنه حصل على اللقاح كجزء من مرحلة اختباره".
وسجلت بيرو نحو 43250 حالة وفاة بسبب "كوفيد- 19"، فيما تواجه البلاد موجة ثانية من الإصابات بالمستشفيات المليئة بالمرضى ونقصا في المعدات الطبية.
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