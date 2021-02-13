وصول أكثر من 50 مهاجرا مغربيا إلى الكناري في يوم واحد 

أنقذت السلطات الإسبانية عشرات المهاجرين غير النظاميبن المغاربة الذين تمكنوا من الوصول لسواحل جزر الكناري، على متن قاربين للهجرة غير الشرعية.
وأفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن قاربا مطاطيا يحمل على متنه 30 مهاجرا سريا مغاربة وصل إلى ساحل الماتورال، في بلدية غران كناريا في سان بارتولومي دي تيراخانا مساء الجمعة وكلهم بحالة صحية جيدة.
وأضافت التقارير أن بينهم 3 نساء و27 رجلا وأن قاربا مطاطيا آخر وصل أيضا إلى ساحل أريتا شمال لانزاروت، يحمل على متنه 22 مهاجرا مغربيا، منهم 19 رجلا 5 منهم قاصرون، و3 نساء.
وأشارت إلى أنهم تمكنوا من الإبحار من سواحل أغادير في رحلة استمرت 3 أيام متواصلة.
للإشارة، تعيش جزر الكناري المكونة من سبع جزر والقريبة من السواحل الجنوبية للمغرب، وضعا خاصا هذه السنة، حيث تدفق إليها الآلاف من المهاجرين الأفارقة الطامحين إلى الانتقال إلى الضفة الأخرى من المتوسط، بعد أن شددت السلطات المغربية الحراسة على سواحلها الشمالية.
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