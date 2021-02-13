اليابان.. فحص حالة محطة ”فوكوشيما-1” الكهروذرية بعد الزلزال 

أعلن مسؤول حكومي ياباني أن حالة محطة "فوكوشيما-1" الكهروذرية قيد الفحص في أعقاب الزلزال الشديد الذي هز محافظة فوكوشيما شمال شرقي البلاد.
وقال الأمين العام للحكومة اليابانية، كاتسونوبو كاتو، خلال مؤتمر صحفي، إن أي حالات طارئة لم يتم رصدها في محطتي "فوكوشيما-2" و"أوناغاوا" بسبب الزلزال. أما الوضع في محطة "فوكوشيما-1" (التي تسبب تأثرها بالزلزال الكبير في 11 مارس 2011 في وقوع كارثة جسيمة)، فقال المسؤول إنه يتم توضيحه حاليا، فيما أفادت قناة NHK بأنه لم يتم رصد أي حالات طوارئ فيها أيضا.
فيما أوردت وكالة "كيودو" الإخبارية أن الزلزال خلف 30 مصابا على الأقل، معظمهم بسبب سقوطهم، دون ورود تقارير عن وقوع ضحايا.
وفي وقت سابق السبت، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأن زلزالا هز محافظة فوكوشيما وقوته المبدئية تبلغ 7.1 درجة.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال وقع قبالة ساحل شرق اليابان، مضيفة أن مركز الزلزال كان قبالة ساحل منطقة فوكوشيما على عمق 60 كيلومترا.
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