فرنسا.. 199 وفاة و21231 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 199 وفاة و21231 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 320 وفاة و20701 إصابة بالفيروس.

ووصل إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في فرنسا إلى 81647.

وأوصت الهيئة الفرنسية العليا للصحة بتطعيم الذين سبق وأن أصيبوا بفيروس كورونا بجرعة واحدة من اللقاح المضاد للفيروس.

وأوضحت الهيئة أنه يجب تلقي هذه الجرعة الوحيدة من اللقاح بعد ثلاثة أشهر من الشفاء من الفيروس، بل يفضل ذلك بعد الشفاء بستة أشهر.

وقالت الهيئة: "الأشخاص المصابون يحتفظون بذاكرة مناعية. وهذا يقود الهيئة العليا للصحة إلى التوصية بتقديم جرعة واحدة من اللقاح فقط للأشخاص الذين أصيبوا بفيروس SARS-CoV-2، بغض النظر عن الفترة المنقضية منذ الإصابة به"، مشيرة إلى أن "هذه الجرعة من اللقاح ستلعب دور تذكير مناعي".