هاجم زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، قرار المجلس بتبرئة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ووصف التصويت على القرار بأنه "غير أمريكي".
واعتبر شومر في كلمته التي ألقاها عقب قرار المجلس التصويت إهانة للوطنيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل الولايات المتحدة على مر السنين.
وأضاف: "الرئيس السابق ألهم ووجه ودفع الغوغاء لمنع الانتقال السلمي للسلطة، وتقويض إرادة الشعب".
وتابع: "لا يوجد أي شيء. لا يوجد شيء غير أمريكي أكثر من ذلك.. لا يوجد شيء أكثر نقيضًا لديمقراطيتنا أكثر من ذلك. إنها إهانة لأجيال الوطنيين الأمريكيين الذين ضحوا بحياتهم دفاعًا عن حكومتنا".
وبرأ مجلس الشيوخ الأمريكي، ترامب، من تهمة التحريض على التمرد الموجهة إليه، بسبب اقتحام الكونجرس.
وصوت 57 عضوًا بمجلس الشيوخ، بينهم 7 أعضاء جمهوريين، لصالح إدانة ترامب، مقابل تصويت 43 عضوًا لتبرئته، ويتطلب قرار الإدانة الموافقة بأغلبية الثلثين، أي 67 عضوًا على الأقل.
وأصدر ترامب بيانًا فور انتهاء التصويت في مجلس الشيوخ، قال فيه "حركتنا لجعل أمريكا عظيمة من جديد قد بدأت للتو. أمامنا الكثير من العمل لمستقبل مشرق لأمريكا".
وأضاف ترامب "محاكمة مجلس الشيوخ تمثل مرحلة أخرى من أكبر حملة اضطهاد في تاريخ بلدنا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من الحزب الديمقراطي بعد فشله في إدانة ترامب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.