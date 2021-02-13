بدء التصويت النهائي على محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ الامريكي

بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي منذ قليل، التصويت على إدانة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالتحريض على أعمال العنف الدموية، التي وقعت بمبنى الكونجرس في 6 يناير الماضي.
وسيصوت مجلس الشيوخ اليوم عما إذا كان سيدين ترامب بهذا الاتهام أم لا، وذلك بعد الاستماع لمرافعة فريق الدفاع عن ترامب، والإدعاء العام من الديمقراطيين خلال المحاكمة.
وبحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، فقد قدم كلا الجانبين من دفاع ترامب وفريق الإدعاء حججهم الختامية، ثم بدأ مديرو الجلسة في تلاوة لائحة الاتهامات الموجهة إلى ترامب للتصويت عليها.
ويهدف الديمقراطيون من إدانة ترامب في المحاكمة إلى منعه من الترشح مجددًا إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حسبما يخطط قطب العقارات الأمريكي السابق.
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