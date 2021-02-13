قتلى وجرحى في مقديشو .. رئيس البرلمان العربي يدين الانفجار الإرهاربي بالصومال

أعرب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره للانفجار الضخم الذي وقع صباح اليوم بالعاصمة الصومالية مقديشو،وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من جراء انفجار سيارة مفخخة.
ودعا رئيس البرلمان العربي مجددًا إلى ضرورة مساندة كافة الجهود التي تقوم بها الصومال لمحاربة الإرهاب، واستكمال مسيرة التنمية بها.
وطالب رئيس البرلمان العربي كافة الأطراف الصومالية للتوافق والانفتاح من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن والتي تم الاعلان عن اجرائها خلال العام الجاري،من أجل تعزيز الأمن والاستقرار
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