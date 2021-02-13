حركتنا بدأت.. أول تعليق من ترامب بعد تبرئته في محاكمة العزل

برأ مجلس الشيوخ الامريكي، الرئيس السابق دونالد ترامب، من تهمة التحريض على التمرد الموجهة إليه، بسبب اقتحام الكونجرس.

وصوت 57 عضوًا بمجلس الشيوخ، بينهم 7 أعضاء جمهوريين، لصالح إدانة ترامب، مقابل تصويت 43 عضوًا لتبرئته، حيث يتطلب قرار الإدانة الموافقة بأغلبية الثلثين، أي 67 عضوًا على الأقل.

وأصدر ترامب بيانًا فور انتهاء التصويت في مجلس الشيوخ، قال فيه "حركتنا لجعل أمريكا عظيمة من جديد قد بدأت للتو. أمامنا الكثير من العمل لمستقبل مشرق لأمريكا".

وأضاف ترامب "محاكمة مجلس الشيوخ تمثل مرحلة أخرى من أكبر حملة اضطهاد في تاريخ بلدنا".

وكان الديمقراطيين يسعون من إدانة ترامب في المحاكمة إلى منعه من الترشح مجددًا إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حسبما يخطط قطب العقارات الأمريكي السابق.

وتلك هي المرة الثانية التي يتم يخضع فيها ترامب للمحاكمة بمجلس الشيوخ من قبل الديمقراطيين ويتم تبرئته.