البحرين تسجل 790 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 790 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية. ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البحرين إلى 7217 حالة، وفقا لصحيفة "الأيام" البحرينية. وسجلت البحرين 3 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 398 حالة. وأبلغت الصحة البحرينية عن تعافي 609 حالات إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 104487.

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