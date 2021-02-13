ترأس بشير الخصاونة رئيس الحكومة الأردنية، اليوم السبت، اجتماعا للجنة الإطاريّة العليا للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا. وقدم وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات ومسؤول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة إيجازا حول تطورات الوضع الوبائي في الأردن، بحسب وكالة "عمون" الأردنية. ووجّه رئيس الوزراء الأردني الوزارات والجهات ذات العلاقة بتشديد الرقابة على التزام الأفراد والمنشآت بإجراءات الوقاية والسلامة العامة. وناقشت اللجنة الخيارات المطروحة أمامها للتعامل مع الحالة الوبائية في ظل المتغيّرات الجديدة، وتم الاتفاق على مراقبة الوضع الوبائي خلال الأيّام القليلة المقبلة. كما تطرقت اللجنة إلى المستجدات المتعلقة بعملية التطعيم، وما يعتلق بجهود توفير المزيد من الجرعات من مصادر متعددة، وتكثيف الاتصالات مع الشركات والدول المنتجة للقاحات لهذه الغاية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة الأردنية توجه بتشديد الرقابة على الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.