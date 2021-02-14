اشحن شدات ببجي موبايل pubg mobile 2021 بسهولة في دقائق معدودة

اشحن شدات ببجي موبايل pubg mobile 2021 بسهولة من خلال الطريقة التي سنقوم بتقديمها لكافة ممارسي لعبة ببجي، ومن الجدير ذكره أن لعبة ببجي موبايل من أكثر الألعاب الالكترونية المنتشرة في شتى أرجاء العالم بأكمله، واستطاعت اللعبة منذ إصدارها من الشركة المُنفذة لها أن تقوم باستقطاب وجذب العديد من اللاعبين، والذي يتخطى عددهم حوالي 200 مليون مشترك، من الكبار والصغار، والشباب والفتيات وذلك من مختلف الدول في مختلف بقاع العالم العربي والعالم الغربي.

شدات ببجي موبايل 2021 pubg mobile

في لعبة ببجي الالكترونية، يدخل اللاعبين معاً في منافسات قوية للغاية وعنيفة أيضاً، ويرغب أي لاعب أن يبقى أطول مدة ممكنة على قيد الحياة، ويحاول التخلص من بقية الأفراد، وفي بعض الأوقات تحتاج اللعبة إلى اشتراكات للدخول إلى بعض المعارك، وفي لعبة ببجي العملة المستخدمة تُعرف باسم الشدات، لذا سنلقي عليكم تعريف الشدات وكيفية شحنها في اللعبة، من أجل ممارسة اللعبة والاستمتاع بها.

ما هي شدات ببجي موبايل

تعد الشدات عملة افتراضية مُستخدمة في هذه اللعبة، ويقوم اللاعب بشحنها على هاتفه في اللعبة، وذلك حتى يتمكن من الحصول على الملابس والأدوات والذخائر التي تساعده في ممارسة اللعبة، ومن خلال الشدات يستطيع اللاعب تفعيل الخاصية الشهيرة باللعبة والمعروفة باسم رويال باس، ومن الممكن أيضاً الحصول على هذه الخاصية من خلال الحصول على بعض الجوائز أثناء اللعب.

خطوات شحن شدات ببجي

هناك خطوات بسيطة من خلالها يتمكن اللاعب من شحن حسابه بالشدات وذلك بطريقة مجانية، وهي الخطوات التي يبحث عنها كافة اللاعبين في الوقت الحالي، وسنعرض لكم من موقعنا ثقفني الخطوات بالتفاصيل، وهي:

الخطوة الأولى: عليك أن تقوم بالانتقال إلى موقع لعبة ببجي الرسمي على الإنترنت.

الخطوة الثانية: ستقوم بإيجاد تبويب في أعلى الصفحة باسم “شراء” اضغط عليه.

الخطوة الثالثة: الآن بإمكانك كتابة المعرف الخاص بك أي الـ ID الخاص بك.

الخطوة الرابعة: قم بتحديد الدولة الخاصة بك من القائمة المتواجدة أمامك.

الخطوة الخامسة: اختار المنتج، وقم بنسخ الكود الخاص به، والصقه في الخانة المخصصة له.

الخطوة السادسة: اختار طريقة الدفع من الطرق المتاحة لك على الموقع، وبعدها ستتلقى رمز التفعيل ويتم شحن حسابك بالشدات.