حصيلة جديدة لإصابات ووفيات كورونا في سوريا

سجلت وزارة الصحة السورية 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية. ويرتفع بذلك إجمالي اصابات كورونا المسجلة في سوريا إلى 14820 حالة، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا". وأعلنت وزارة الصحة السورية عن 4 حالات وفاة جراء فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 975 حالة. فيما أبلغت الوزارة عن شفاء 80 حالة جديدة، ليصبح إجمالي حالات التعافي في البلاد 8600 حالة.

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