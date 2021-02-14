نشرة أخبار العالم| الشيوخ الأمريكي يبرئ ترامب للمرة الثانية.. وزلزال مدمر يضرب اليابان

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "دوت الخليج" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، في نبأ عاجل منذ قليل، بأنه تم تبرئة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من التهم الموجهة إليه بالتحريض على أعمال العنف في الكونجرس.

أفادت صحيفة "تلجراف" البريطانية، اليوم السبت، بأن علماء بريطانيين يعملون على إنتاج لقاح عالمي موحد، سيكون فعالًا ضد جميع السلالات المتحورة من فيروس كورونا، من خلال استهداف جوهر الفيروس نفسه، مشيرة إلى أن اللقاح قد يكون جاهزًا في غضون أقل من عام.

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان على ضرورة أن يكون تقرير منظمة الصحة العالمية حول منشأ فيروس كورونا مستقلًا وخاليًا من تدخلات الحكومة الصينية.

أعلنت الحكومة اليابانية انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 950 ألف منزل، جراء الزلزال القوي الذي ضرب فوكوشيما شمال شرق البلاد.

اعتقلت شرطة ولاية القضارف في السودان 30 من قادة نظام الرئيس السابق عمر البشير، بناء على مذكرة توقيف صادرة من النيابة العامة.

أعلن عضو فريق تحقيق منظمة الصحة العالمية في الصين، دومينيك دواير، اليوم السبت، أن فريق التحقيق طلب من الصين تقديم البيانات الأولية عن الإصابات الأولى بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في ووهان.

أفاد موقع "هسبريس" المغربي بأن مواطنين مغاربة دعوا إلى قطع العلاقات مع الجزائر واستدعاء سفيرها بالرباط، ردا على إساءة قناة "الشروق" الجزائرية للملك محمد السادس، على حد قولهم.