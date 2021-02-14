أمريكا توجه تهديدًا لإسرائيل بسبب حرية الطيران.. تفاصيل

أفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة هددت إسرائيل بعدم السماح لطائراتها المدنية بالهبوط في المطارات الأمريكية.
وبحسب القناة، فإن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتهمت إسرائيل بانتهاك حريات الطيران، وخلق أزمة مع الإدارة الجديدة، عقب إغلاق إسرائيل لحدودها بسبب جائحة كورونا.
وأشارت القناة إلى أن إدارة بايدن طالبت إسرائيل بالسماح للطائرات الأمريكية بالهبوط في المطارات الإسرائيلية، وإلا منعت الطائرات الإسرائيلية من الهبوط في أمريكا.
وكانت وزارة النقل الأمريكية، قدمت رسميًا شكوى ضد نظيرتها الإسرائيلية، وذلك بعد منح شركة العال الإسرائيلية الإذن لهبوط طائراتها القادمة من أمريكا في إسرائيل رغم إغلاق الحدود.
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