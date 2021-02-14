رغم تبرئته.. زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ يوجه اتهامات خطيرة لـ ترامب

قال ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي إن الرئيس السابق دونالد ترامب مسؤول "فعليا وأخلاقيا" عن اقتحام مبنى الكونجرس يوم 6 يناير الماضي، وذلك بعد دقائق من تصويته لصالح تبرئة ترامب.

وأوضح ماكونيل أن الأعضاء لا يتمتعون بصلاحية التصويت لصالح إدانة رئيس غادر منصبه، منتقدا تصرفات ترامب قبل يوم اقتحام الكونجرس معتبرا أنها تقصيرا مشينا في أداء الواجب.

وأشار زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي إلى أن مثيري الشغب يوم اقتحام الكونجرس كانوا يحملون أعلام ترامب، وكان هو الوحيد القادر على إيقافهم لكنه لم يتصرف بسرعة ولم يقم بواجبه.

وأكد ماكونيل أن مثيري الشغب في هذا اليوم كانوا يتصرفون بناء على رغبات وتعليمات رئيسهم، نتيجة تصريحاته المشككة في نزاهة انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وبرأ مجلس الشيوخ الامريكي، ترامب، من تهمة التحريض على التمرد الموجهة إليه، بسبب اقتحام الكونجرس.

وصوت 57 عضوًا بمجلس الشيوخ، بينهم 7 أعضاء جمهوريين، لصالح إدانة ترامب، مقابل تصويت 43 عضوًا لتبرئته، ويتطلب قرار الإدانة الموافقة بأغلبية الثلثين، أي 67 عضوًا على الأقل.