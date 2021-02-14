ترامب بعد تبرئته من تهم التحريض على العنف : سأظل دائما نصيرا لسيادة القانون

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، عقب تبرئته من تهمة التحريض على التمرد، قال ترامب إنه "تعليق محزن فى عصرنا أن حزبا سياسيا واحدا فى الولايات المتحدة يمنح تصريحا مجانيا للنيل من سيادة القانون، فقد أعذروا المشاغبين، وحولوا العدالة إلى أداة للانتقام السياسى والاضطهاد".
وأضاف: "لقد كنت دائما وسأبقى نصيرا لسيادة القانون التى لا تتزعزع، ونصيرا لحق الأمريكيين فى مناقشة قضايا اليوم سلميا بدون حقد وكراهية".
وتابع: "لقد كانت هذه مرحلة أخرى من أعظم مطاردة فى تاريخ بلادنا.. لم يمر أى رئيس من قبل بشيء كهذا، ويستمر ذلك لأن خصومنا لا يستطيعون نسيان تصويت 75 مليون شخص لنا وهو أعلى رقم على الإطلاق يحققه رئيس فى منصبه".
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