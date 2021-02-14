رد فعل عنيف من نانسي بيلوسي بعد تبرئة ترامب في مجلس الشيوخ

شنت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وزعيمة الديمقراطيين في المجلس هجوما على نواب أعضاء مجلس الشيوخ الذين لم يصوتوا ضد الرئيس السابق دونالد ترامب خلال محاكمته في أحداث الكابيتول.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه تم تبرئة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من التهم الموجهة إليه بالتحريض على أعمال العنف في الكونجرس.
وقالت بيلوسي ردًا على ذلك إن أكاذيب تزوير الانتخابات هي ما حرض على اقتحام الكونجرس.
واتهمت بيلوسي بعض أعضاء مجلس الشيوخ بالخوف وعدم التصويت لصالح إدانة ترامب.
وبحسب "سي إن إن"، فإن 4 نواب من الحزب الجمهوري فقط هم من صوتوا لصالح قرار إدانة ترامب بجانب الديمقراطيين.
وقالت الشبكة، إن الديمقراطيون بمجلس الشيوخ فشلوا في الحصول على الأصوات اللازمة من الحزب الجمهوري وهي 17 صوتًا على الأقل لإدانة ترامب، بتهمة التحريض على العنف في أحداث الكونجرس الدامية في 6 يناير الماضي.
وكان الديمقراطيين يسعون من إدانة ترامب في المحاكمة إلى منعه من الترشح مجددًا إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حسبما يخطط قطب العقارات الأمريكي السابق.
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