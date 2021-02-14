شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل 3 مصلين

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المسجد الأقصى وألقت القبض على 3 مصلين.
وبحسب "وفا"، قال شهود عيان إن أفرادا من شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى، ودققوا في هويات عدد من المصلين واعتقلوا 3 منهم، لم تعرف هويتهم بعد.
وأضافت أن الشرطة الإسرائيلية أجبرت عائلة فلسطينية مقدسية على تفكيك غرفة خارجية من الحديد والشوادر ومطلة على المسجد الأقصى.
ونقل عن العائلة قولها: "بلدية القدس أجبرت العائلة على هدم الغرفة الخارجية لمنزلها الواقع في حي باب المغاربة ببلدة سلوان، والتي تقع على عدة أمتار عن المسجد الأقصى".
وأضافت: "الغرفة تبلغ مساحتها نحو 90 مترا مربعا، وكان يستفيد منها حوالي 70 مقدسيا، وتستخدم لاستقبال الضيوف".
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