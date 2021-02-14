غير حياتك بالاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفى الاغا واربح مليون دولار أمريكي

خطوات الاشتراك بمسابقة الحلم للعام الجديد 2021 بالإضافة إلى ارقام مسابقة الحلم والتي تعد مسابقة مصطفى الاغا او دريم احد اهم واكبر المسابقات في الوطن العربي التي يهتم بمتابعتها والاشتراك بها ملايين الأشخاص العرب في مختلف أنحاء الوطن العربي وكذلك القائمين خارجها، وتقوم بمسابقة الحلم بتحقيق كل ما يطمح به المتسابق الفائز بالمسابقة ولذلك أطلق عليها اسم مسابقة الحلم لكون جائزتها المالية تصل الى 3 مليون ونصف دولار، ويعتبر الاشتراك بالمسابقة سهلا للغاية فقط من خلال الإجابة على الأسئلة الخاصة بالمسابقة ويقوم بعدها الكمبيوتر بالسحب حتى يعلن عن اسم الفائز بالمسابقة.

أصبحت مسابقة الحلم والتي يقدمها الإعلامي مصطفى الأغا احد اكبر المسابقات المشهورة على المستوى العربي والعالمي والذي يرجع كما ذكرنا إلى المبلغ الضخم الخاص بالجائزة والذي تقدمه المسابقة لسعيد الحظ الفائز بالمسابقة ويتم إذاعة المسابقة على قناة ام بي سي حيث يتم إذاعة البث المباشر للحظة سحب الاسم الفائز بمسابقة الحلم، أما عن خطوات الاشتراك بمسابقة الحلم فتتم من خلال الاتصال تليفونيا بالرقم الذي تم تخصيصه لكل بلد حيث تقوم بالاتصال وتبدأ بالإجابة على الأسئلة التابعة للمسابقة بشكل صحيح وتقوم بإرسالها للمسابقة، وكلما تمكنت من الإجابة على الأسئلة بشكل صحيح وزاد عدد الأسئلة التي تم الإجابة عنها زادت بالطبع فرصتك في السحب الكبير للجائزة المالية الخاصة بالمسابقة والتي سبق أن ذكرناها انها تبلغ 3 ملايين ونصف دولار قادرة على تحقيق كافة احلامك سواء امتلاك بيت او سيارة ومشروع إلى آخره من الاحلام التي لا نهاية لها.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفى الاغا

أما عن الأرقام الخاصة للاشتراك في المسابقة دريم 2021 فهي من خلال ارسال رسالة مكتوب بها حلم او دريم باللغة الإنجليزية بالرقم التابع والمخصص للبلد التي تقطن بها وهي؛

جمهورية مصر العربية من خلال أرسال رسالة نصية بها كلمة حلم على الرقم 95450

المملكة العربية السعودية 650444

دولة الكويت 4141

تونس 85988

المغرب 9669

فلسطين 6750

العراق 2770

الإمارات العربية المتحدة 6070

البحرين 94000

ومن أي بلد اخري 008821622775627