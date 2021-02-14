استقالة نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض بسبب تهديداته لصحفية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إنه تم قبول استقالة نائبها تي جي داكلو الذي سبق وأوقف بسبب سلوكه تجاه مراسلة صحيفة بوليتيكو وتهديده لها.

وقالت ساكي، إن إدارة بايدن ملتزمة بالمعايير التي حددها الرئيس في معاملة الآخرين باحترام.

وكانت هذه الحادثة قد أثارت ضجة بين صحفيي البيت الأبيض الذين دعا عدد كبير منهم لطرده وعدم الاكتفاء بوقفه عن العمل لأسبوع، تماشيا مع ما قاله بايدن عندما دخل البيت الأبيض، حيث توعد موظفيه بالطرد في حال لم يلتزموا بمعايير التعامل الجيد مع بعضهم البعض أو مع غيرهم.

وأوقِف تي جيه داكلو، نائب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، عن العمل لمدة أسبوع، الجمعة، بعد "مضايقته وتهديده" لمراسلة من صحيفة "بوليتيكو" كانت تتابع قصة عن علاقته الرومانسية مع مراسلة أخرى.

وذكرت مجلة "فانيتي فير" أن داكلو رد بغضب خلال مكالمة غير رسمية مع الصحفية تارا بالميري، من "بوليتيكو"، التي كانت تكتب عن علاقته مع أليكسي ماكاموند، مراسلة "أكسيوس"، والتي تعرف عليها داكلو أثناء تغطية حملة بايدن.

وقال داكلو لبالميري خلال المكالمة: "سأدمرك"، وأدلى بتعليق معاد للنساء، وأشار إلى أنها كانت "غيورة"، لأن رجلا ما كان مهتما بماكاموند وليس بها.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، في بيان أعقب نشر تقرير "فانيتي فير"، إن تي جيه داكلو "اعتذر للمراسلة، التي أجرى معها محادثة ساخنة حول حياته الشخصية.

وأوضحت ساكي، في تصريحاتها التي ضمنتها في تغريدة على تويتر، أن داكلو كان "أول من أقر بأن هذا ليس معيار السلوك الذي حدده الرئيس".

وكان الرئيس الأميركي جون بايدن، قد حذر في أول يوم له في منصبه، موظفي إدارته، مشيرا إلى أنه يتوقع منهم أن يعاملوا الآخرين باحترام، وشدَّد عقب أدائه القسم: "أنا لا أمزح عندما أقول هذا: إذا كنت تعمل معي في أي وقت وسمعت أنك تعامل زميلا آخر بقلة احترام أو تتحدث إلى أحدهم باستعلاء، فأعدك أنني سأطردك على الفور، على الفور".

وقالت ساكي في بيانها، إن داكلو وبعد اعتذاره من الصحفية، أرسل لها مذكرة شخصية عبَّر فيها عن أسفه العميق. وأكدت توقيفه "عن العمل لمدة أسبوع من دون أجر"، و"بالإضافة إلى ذلك، عندما يعود، لن يتم تكليفه بالعمل مع أي صحفي في بوليتيكو".

وجاء الإعلان عن أخبار علاقة داكلو مع ماكموند، خلال عطلة نهاية الأسبوع، في مقال بمجلة "بيبول"، كشف أيضا أنهما التقيا خلال حملة بايدن، وبعدها تم إبعاد مكاموند عن تغطية أخبار البيت الأبيض، لتجنب تضارب المصالح.

وأفادت مجلة "فانيتي فير"، التي نشرت يوم الجمعة تفاصيل جديدة حول القضية، بأن داكلو كان يسعى لتخويف بالميري، لمحاولة قتل القصة.