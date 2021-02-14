الصحة العالمية تعلن ظهور فيروس إيبولا في دولة جديدة

أعلن تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية عن اكتشاف حالتين جديدتين بفيروس إيبولا.
وقال جيبريسوس في تغريدة عبر تويتر:"أبلغت منظمة الصحة العالمية بوجود حالتين مشتبه في إصابتهما بفيروس إيبولا في غينيا كوناكري".
وأضاف: "الاختبار التأكيدي جار.. ودعم مكتب منظمة الصحة العالمية في الدولة جهود التأهب والاستجابة".
وكانت الكونغو الديمقراطية أعلنت السيطرة الكاملة على وباء إيبولا في نوفمبر الماضي.
لكن في وقت سابق من فبراير الجاري أعلن مسئولون في الكونغو، عن تفشي جديد لفيروس أيبولا آخر في شرق البلاد، ليصبح التفشي الرابع للفيروس خلال أقل من 3 سنوات.
ويعد هذا هو التفشي الـ 12 في الكونغو، منذ اكتشاف الفيروس في البلاد أول مرة في عام 1976، ويأتي بعد أقل من 3 شهور من تفشي الفيروس في مقاطعة أخرى، والذي انتهى في نوفمبر الماضي.
ويشعر مسؤولو الصحة بالقلق من أن تفشي فيروس إيبولا الجديد يمكن أن يؤثر بشكل سيء على النظام الصحي الهش في البلاد، خاصةً أنه يواجه عودة ظهور فيروس كورونا.
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