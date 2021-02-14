قبول استقالة نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض بعد تهديده لمراسلة صحفية

جدة - نرمين السيد - وقالت ساكى، إن إدارة بايدن ملتزمة بالمعايير التى حددها الرئيس فى معاملة الآخرين باحترام.

وكانت هذه الحادثة قد أثارت ضجة بين صحفيى البيت الأبيض الذين دعا عدد كبير منهم لطرده وعدم الاكتفاء بوقفه عن العمل لأسبوع، تماشيا مع ما قاله بايدن عندما دخل البيت الأبيض، حيث توعد موظفيه بالطرد فى حال لم يلتزموا بمعايير التعامل الجيد مع بعضهم البعض أو مع غيرهم.

وأوقِف تى جيه داكلو، نائب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، عن العمل لمدة أسبوع، الجمعة، بعد "مضايقته وتهديده" لمراسلة من صحيفة "بوليتيكو" كانت تتابع قصة عن علاقته الرومانسية مع مراسلة أخرى.

وذكرت مجلة "فانيتى فير" أن داكلو رد بغضب خلال مكالمة غير رسمية مع الصحفية تارا بالميري، من "بوليتيكو"، التى كانت تكتب عن علاقته مع أليكسى ماكاموند، مراسلة "أكسيوس"، والتى تعرف عليها داكلو أثناء تغطية حملة بايدن.

وقال داكلو لبالميرى خلال المكالمة: "سأدمرك"، وأدلى بتعليق معاد للنساء، وأشار إلى أنها كانت "غيورة"، لأن رجلا ما كان مهتما بماكاموند وليس بها.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، فى بيان أعقب نشر تقرير "فانيتى فير"، إن تى جيه داكلو "اعتذر للمراسلة، التى أجرى معها محادثة ساخنة حول حياته الشخصية.

وأوضحت ساكى، فى تصريحاتها التى ضمنتها فى تغريدة على تويتر، أن داكلو كان "أول من أقر بأن هذا ليس معيار السلوك الذى حدده الرئيس".