السعودية تعلن تمديد وقف الفعاليات الترفيهية والتجمعات البشرية 20 يوما

جدة - نرمين السيد - قررت المملكة العربية السعودية، تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بشأن مجابهة فيروس كورونا المستجد 20 يوما إضافيا بدءا من الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد، ليكون الإجمالى 30 يوماً قابلة للتمديد حسب متطلبات الوضع الوبائى.





وصرح مصدر مسؤول فى وزارة الداخلية السعودية، بأن ذلك يأتى بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التى اتخذتها المملكة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

واشتملت الإجراءت التى اتخذتها المملكة، على أنه لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية فى المناسبات الاجتماعية عن 20 شخصا، وإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية.

وشددت المملكة، على إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة فى المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية.

وعلقت تقديم خدمات الطلبات الداخلية فى المطاعم والمقاهى وما فى حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية.

ووفقا لـ"واس"، لفت المصدر إلى أهمية التزام الجميع بذلك، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأخرى الواردة فى البيان السابق، الخاصة بالمناسبات، والاجتماعات، والتجمعات، والحفلات، والجنائز.

وأضاف المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية المشار إليها تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.