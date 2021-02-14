بايدن يعلن ترشيح فيكتوريا نولاند لمنصب وكيل الخارجية للشؤون السياسية

جدة - نرمين السيد - ونشر البيت الأبيض فى بيان على موقعه الرسمى الترشيحات المرسلة إلى مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه تم ترشيح روهيت شوبرا لمنصب مدير مكتب الحماية المالية للمستهلك لمدة خمس سنوات، وراشيل ليلاند ليفين لتكون مساعدة لوزير الصحة والخدمات الإنسانية.

ولفت إلى أن بايدن رشح بريان ب. ماكيون لمنصب نائب وزير الخارجية للإدارة والموارد، وجولى سو لمنصب نائب وزير العمل، وبولى إلين توتنبرغ لمنصب نائب وزير النقل، وديفيد تورك لمنصب نائب وزير الطاقة.