جدة - نرمين السيد - ونشر البيت الأبيض فى بيان على موقعه الرسمى الترشيحات المرسلة إلى مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه تم ترشيح روهيت شوبرا لمنصب مدير مكتب الحماية المالية للمستهلك لمدة خمس سنوات، وراشيل ليلاند ليفين لتكون مساعدة لوزير الصحة والخدمات الإنسانية.
ولفت إلى أن بايدن رشح بريان ب. ماكيون لمنصب نائب وزير الخارجية للإدارة والموارد، وجولى سو لمنصب نائب وزير العمل، وبولى إلين توتنبرغ لمنصب نائب وزير النقل، وديفيد تورك لمنصب نائب وزير الطاقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يعلن ترشيح فيكتوريا نولاند لمنصب وكيل الخارجية للشؤون السياسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.