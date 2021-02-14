إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 108 ملايين شخص

جدة - نرمين السيد - أظهر إحصاء أعدته وكالة "رويترز" أن ما يربو على 108.34 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى الوفيات إلى مليونين و490.471 حالة.





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