سخرية وغضب وصمت .. أسرة ترامب تعلق على تبرئته في محاكمة مجلس الشيوخ

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم السبت، مرة أخرى على تبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب من تهم العزل، وهذه المرة لـ "التحريض على التمرد" لتشجيعه أعمال الشغب في 6 يناير في الكابيتول. أيد 57 من أعضاء مجلس الشيوخ عملية العزل الثانية ورفض 43 من أعضاء مجلس الشيوخ الخطوة في تصويت تطلب أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ.

وظهر أفراد من عائلة دونالد ترامب في تويتر فور انتهاء محاكمة العزل بتبرئة الرئيس السابق، بينما احتفل نجل ترامب - دونالد جونيور وإريك - بالنتائج.

نصح الابن ترامب جونيور أعضاء مجلس الشيوخ بالعودة إلى العمل، وعدم "إجراء محاكمات صورية مقابل وقت البث المجاني".

وقال:"ليس مذنب.. الآن ربما يكون من الجيد أن يتوقف أعضاء مجلس الشيوخ عن إجراء محاكمات صورية لوقت البث المجاني ويبدأوا بالفعل العمل من أجل الشعب الأمريكي من أجل التغيير".

بينما غرد شقيقه إريك ترامب بشكل ساخر وكتب:"2-0" ، في إشارة إلى تبرئة ترامب بمجلس الشيوخ في ثاني محاكمة له يطلقها مجلس النواب.

ولم يرد أي رد فعل فوري من ابنته إيفانكا ترامب أو زوجته ميلانيا ترامب.

جاءت ردود فعل نجلي الرئيس السابق على نتائج محاكمة الإقالة الثانية بعد فترة وجيزة من تصويت 57 عضوًا في مجلس الشيوخ لدعم مقال المساءلة الذي يتهم ترامب بـ"التحريض على العصيان'' خلال أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير ، بينما صوت 43 برفضها.

من أجل إدانة ترامب في مجلس الشيوخ، كان على ما لا يقل عن 17 جمهوريًا أن يدعموا مقالة العزل، لكن 7 أعضاء فقط من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين صوتوا بنعم للمساءلة الثانية.