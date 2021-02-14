شغال رابط نتيجة الشهادة الثانوية الليبية 2020 الدور الثاني الاستعلام عبر موقع منظومة الامتحانات

يعتبر رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2020 الدور الثاني، من أهم الروابط الإلكترونية التي يبحث عنها طلاب الشهادة الثانوية في ليبيا، فهناك عمليات بحث عالية عقب إعلان موعد ظهور النتائج، حيث قامت وزارة التعليم الليبية بتحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الليبية الدور الثاني 2019-2020، على أن يكون اليوم الأحد الموافق 14/2/2021، حسب ما أكده وكيل شئون التعليم بوزارة التعليم الليبية، المهندس عادل جمعة، ومن خلال موقعنا “ثقفني” نعرض عليكم الرابط الإلكتروني لاستخراج النتيجة بالخطوات خلال السطور القادمة فتابعونا.

ساعات قليلة على موعد إعلان نتيجة الثانوية الليبية الدور الثاني 2020، حيث سيتم إعلانها ظهر اليوم من خلال المركز الوطني للامتحانات، بعد أن تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وسوف نظل معكم نتابع كل جديد لكي نخبركم به في حينه.

رابط استخراج نتيجة الشهادة الثانوية الدور الثاني 2020 نتائج الشهادة الثانوية الليبية الدور الثاني 2020

ينتظر عدد كبير من طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الدور الثاني 2020، إعلان نتائج الدور الثاني لمعرفة درجاتهم ونسبة النجاح، حتي يتم تحديد مستقبلهم من خلال المرحلة الجامعية، فهي مرحلة مهمة في حياة الطالب التعليمية، وهناك حالة من القلق تنتاب مختلف المناطق الليبية حول تأخر إعلان نتائج الدور الثاني، وقد كانت نسبة النجاح العامة بالدور الأول وصلت لنحو 86,2%، ويتوقع الجميع أن تكون نسبة النجاح بالدور الثاني جيدة.

موقع منظومة الامتحانات الليبية

يحتل موقع منظومة الامتحانات الليبية مكانة كبيرة ومتميزة، لدي العديد من الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وعلى رأسها مرحلة إتمام التعليم الأساسي “الشهادة الإعدادية”، ومرحلة إتمام التعليم الثانوي “الشهادة الثانوية”، فكلا المرحلتين يتم إعلان نتائجهم سواء للدور الأول أو الدور الثاني، من خلال الرابط الإلكتروني لمنظومة الامتحانات الليبية التابع لوزارة التعليم الليبية، حيث يتم استخراج النتائج إلكترونياً دون الحاجة للذهاب للمدارس، حفاظاً على سلامة الجميع وعدم التكدس منعاً للعدوي بفيروس كورونا.

عودة الدراسة في ليبيا

تهتم الحكومة الليبية بالعمل على توفير وسائل الحماية اللازمة لمختلف فئات المجتمع، فنجد وزارة التعليم الليبية قامت بالتنسيق مع الإدارات التعليمية بمختلف المناطق الليبية لعودة المدارس للفصل الدراسي الثاني، وبالفعل تم رجوع الطلبة يوم السبت 13 فبراير 2021 وسط إجراءات احترازية مشددة ضماناً لسلامة الجميع.