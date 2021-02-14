بايدن : ترامب كان مسؤولا عن إثارة العنف بالكونجرس

جدة - نرمين السيد - وأشار بايدن فى بيان له، إلى أنه رغم عدم إدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد الذى وصفه بـ "المميت على الديمقراطية الأميركية"، فإن حتى أولئك الذين عارضوا الإدانة مثل زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، يعتقدون أن دونالد ترامب كان مذنبا بارتكابه تقصيرا مشينا فى أداء واجبه، ومسؤولا عمليا وأخلاقيا عن إثارة العنف الذى اندلع فى مبنى الكونجرس.

وأوضح الرئيس الأمريكى أن هذا الفصل الذى وصفه بـ"الحزين" من تاريخ البلاد، يؤشر إلى أن "الديمقراطية هشة"، وأنه يجب دائما الدفاع عنها، مشددا على أنه لا مكان للعنف والتطرف فى الولايات المتحدة.