تركيا تعلن انتهاء العملية العسكرية شمالي العراق

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأحد، انتهاء العملية العسكرية في منطقة غارا شمالي العراق.

وقال وزير الدفاع التركي، في تصريح فجر الأحد، إن عملية "مخلب النسر-2" انتهت، وتم "تحييد 50 إرهابيا من حزب العمال الكردستاني في منطقة غارا بشمال العراق".

وأشار خلوصي أكار إلى أنه تم القبض على اثنين من عناصر حزب العمال الكردستاني، كما تم تدمير 50 موقعا لحزب العمال الكردستاني، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.

وقال أكار إن 6 من أفراد الجيش التركي سقطوا بين قتيل وجريح.

وكان 3 جنود أتراك قتلوا يومي الأربعاء والخميس في العملية العسكرية التركية ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إن 3 جنود أتراك قتلوا في الهجوم التركي، مضيفة أن جنديين اثنين قتلا، الأربعاء، في القتال بمنطقة غارا شمالي العراق في اليوم الأول للعملية التركية الأخيرة.

وأضافت أن جنديا ثالثا توفي، الخميس، متأثرا بجراح أصيب بها في الاشتباك.

وقال الجيش التركي إن الطائرات التركية ردت بضرب أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني المحظور في منطقة غارا.

ولم يصدر تعليق فوري من المسلحين الأكراد على الاشتباكات، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

يشار إلى أن تركيا نفذت العديد من الهجمات البرية والجوية عبر الحدود العراق ضد حزب العمال الكردستاني، الذي يحتفظ بقواعد في شمال العراق.