واشنطن قلقة بعد تقرير الصحة العالمية عن منشأ كورونا.. وبكين ترد

جدة - نرمين السيد - أعرب البيت الأبيض عن قلقه البالغ إزاء نقل نتائج تقرير منظمة الصحة العالمية بخصوص انتشار فيروس كورونا، مطالبًا الصين بإتاحة بيانات عن الأيام الأولى لتفشى الفيروس التاجى.





وفى بيان للبيت الأبيض، أمس السبت، شدد مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، على ضرورة أن يكون التقرير مستقلاً وخاليًا من أى "تغيير تجريه الحكومة الصينية" فى إثارة للمخاوف التى أثارتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الذى قرر الانسحاب من منظمة الصحة العالمية بسبب هذا الأمر.

وفى بيان شديد اللهجة، رد متحدث باسم السفارة الصينية على البيت الأبيض، قائلاً إن الولايات المتحدة أضرت بالتعاون متعدد الأطراف وبالمنظمة خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على أنه لا ينبغى لواشنطن "توجيه أصابع الاتهام" إلى الصين وغيرها من الدول التى دعمت منظمة الصحة خلال الجائحة.

وأشار المتحدث الصينى إلى أن بكين رحبت بقرار الولايات المتحدة العودة إلى منظمة الصحة، داعيًا واشنطن إلى التصرف على النحو الملائم وعدم توجيه اللوم إلى دول أخرى.

وفى الوقت الذى أعلن فيه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن جميع الافتراضات لا تزال مطروحة بشأن منشأ فيروس كورونا، قالت واشنطن إنها تريد مراجعة بيانات الفريق الذى قادته منظمة الصحة العالمية فى الصين التى شهدت أول ظهور للفيروس التاجى.