بعد تبرئة ترامب.. بيلوسى تصف الكونجرس بـ«مجموعة جبانة من الجمهوريين»

جدة - نرمين السيد - وصفت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى، أعضاء الكونجرس بأنهم "مجموعة جبانة من الجمهوريين"، وذلك فى تعقيبها على قرار المجلس بتبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب من التهم الموجهة إليه بشأن التحريض على العنف واقتحام الكونجرس.





ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، وجهت بيلوسى المنتمية للحزب الديمقراطى حديثها للنواب الجمهوريين المصوتين لصالح تبرئة ترامب، قائلة: "يقف هناك ويوجه لائحة الاتهام هذه ضد الرئيس، ثم يقول لكن لا يمكننى التصويت لصالحها لأنها تأتى بعد الحقيقة".

وأضافت رئيسة النواب الأمريكى: "بالنسبة لميتش ماكونيل.. هذا الموقف لم يكن ليتم سماعه منه قبل العشرين من يناير فى مجلس الشيوخ".

وتابعت: "ما رأيناه فى مجلس الشيوخ اليوم كان مجموعة جبانة من الجمهوريين الذين ليس لديهم على ما يبدو خيارات، لأنهم كانوا يخشون الدفاع عن وظيفتهم، والمؤسسة التى يخدمون فيها".

كما اعتبرت بيلوسى أن تصريح ماكونيل، عندما قال إن ترامب ما زال مسؤولا جنائيًا أو مدنيًا عن أفعاله فى منصبه، كان "خطابًا مخادعًا".