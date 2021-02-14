تظاهر آلاف الإسرائيليين المناهضين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عدد من المدن ليلة الأحد، للأسبوع الرابع والثلاثين على التوالي مطالبين باستقالته.
ويتظاهر المحتجون كل أسبوع منذ أكثر من 7 أشهر، أمام مقر إقامة نتنياهو في شارع "بلفور" في القدس، وأمام منزله الخاص في قيسارية وفي أهم الشوارع الرئيسية وعلى الجسور وعند تقاطعات الطرق، مطالبين بتنحي نتنياهو بسبب محاكمته بملفات فساد وسوء إدارته لأزمة وباء كورونا في إسرائيل.
وقال المتظاهرون، وفق ما نقل موقع "إسرائيل 24"، إن نتنياهو لا يمكنه أن يكون رئيسا للوزراء في الوقت الذي يحاكم فيه بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشى في ثلاث قضايا منفصلة.
كذلك، يتهم المتظاهرون نتنياهو بسوء إدارة أزمة فيروس كورونا، مع ارتفاع معدلات البطالة في إسرائيل إلى أكثر من 10% بعد سلسلة من الإغلاقات على مستوى البلاد بسبب الجائحة.
ولفت الموقع إلى أن بعض الإشكالات وقعت خلال الاحتجاجات، أدت إلى اعتقال 3 مشتبه بهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإسرائيليون يتظاهرون ضد نتنياهو للأسبوع الـ34 على التوالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.