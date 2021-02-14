كوريا الجنوبية تسجل 326 إصابة جديدة بفيروس كورونا قبيل تخفيف تدابير التباعد الاجتماعي

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن البلاد رصدت 326 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ما يرفع عدد الإصابات الكلي إلى 81 ألفا و199 حالة.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم /الأحد/ - أن الإصابات الجديدة تضمنت 304 إصابات محلية، و22 حالة إصابة وافدة من الخارج، ما يرفع مجمل الإصابات القادمة من الخارج إلى 6 آلاف و698 حالة.
وسجلت كوريا يوم أمس 8 حالات وفاة، ما يرفع إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بـ"كوفيد-19" داخل كوريا إلى 1522 حالة وبلغت نسبة الوفاة 1.82%.
وبلغ عدد المرضى من أصحاب الحالات الحرجة أو الخطرة 156 حالة، تراجعا بعدد حالة واحدة مقارنة باليوم السابق له.
وقررت السلطات الصحية أمس السبت إن تخفف تدابير التباعد الاجتماعي إلى المستوى 2، -ثالث أعلى مستوى في النظام خماسي المستويات المطبق بالبلاد، بمنطقة سول وضواحيها والمستوى 1.5 في باقي المناطق، لمدة أسبوعين، بدءا من غد الاثنين.
من جهة أخرى .. أعلنت السلطات الكورية، أنه تم تأكيد إصابة 15 سوريا مقيمين في مدينة يوجو بإقليم كيونج كي بفيروس كورونا في أعقاب تجمع عائلي.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن 20 سوريا تجمعوا في بيت امرأة سورية تسكن في مدينة يوجو يوم 6 فبراير، بما يشمل أبناءها الثلاثة وزوجاتهم وأولادهم.
وفرضت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية على المصابين الحجر الصحي، بينما تجري تحقيقا وبائيا حول مساراتهم والمخالطين لهم.
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