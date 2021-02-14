الصين تنفي اتهامات أمريكا بشأن بيانات الأيام الأولى لتفشي وباء كورونا

في رد حاسم لها، نفت الصين اتهامات أمريكا بشأن بيانات الأيام الأولى لتفشي الوباء، وفق ما أوردت صحف دولية.

وقالت السفارة الصينية في الولايات المتحدة إنه لا ينبغي توجيه أصابع الاتهام إلى الصين.

وذكرت السفارة أن الولايات المتحدة أضرت بالتعاون متعدد الأطراف ومنظمة الصحة العالمية في السنوات الأخيرة، ولا ينبغي أن توجه أصابع الاتهام إلى الصين والدول الأخرى التي دعمت منظمة الصحة العالمية خلال جائحة كوفيد -19.

وقال متحدث باسم السفارة، ردا على بيان صادر عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إلى أن "الصين ترحب بقرار واشنطن إعادة التواصل مع منظمة الصحة العالمية، لكن يجب أن تلتزم "بأعلى المعايير" بدلا من استهداف دول أخرى".

وكان سوليفان دعا أمس السبت الصين إلى إتاحة البيانات من الأيام الأولى لتفشي الوباء، مشيرا إلى "مخاوف عميقة" بشأن الطريقة التي تم بها توصيل نتائج تحقيق منظمة الصحة العالمية في أصول COVID-19.