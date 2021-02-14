أكثر من 242 ألف شخص.. البحرين تعلن عدد متلقي تطعيم كورونا حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأحد، أن عدد من تلقوا تطعيم فيروس كورونا "كوفيد-19" حتى الآن، بلغ 242260 أشخاص.

ووفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية، قالت الوزارة إنه فيما يتعلق بعدد حالات التطعيم لأمس السبت، تبين من الإحصاء الرسمي للفريق الوطني أنه بلغ 9720 حالة تطعيم.

وأكد أن مجموع من أخذ التطعيم حتى مساء أمس السبت، بلغ 242260 أشخاص.

وسجلت وزارة الصحة، 790 حالة قائمة جديدة منها 264 حالة لعمالة وافدة، و511 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و15 حالة قادمة من الخارج، بعد الفحوصات التي بلغ عددها 12030 حالة أمس.

كما تعافت 609 حالات إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 104487.

وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 61 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 120 حالة، في حين أن 7156 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 7217 حالة قائمة.