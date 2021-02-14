رابط نتائج الثانوية الليبية الدور الثاني عبر موقع moe.gov.ly صفحة استخراج النتيجة برقم الجلوس

نتائج الثانوية الليبية الدور الثاني 2021 التي يتم الإعلان عنها بعد مراجعة إجابات الطلاب، حيث قامت وزارة التربية والتعليم عن الانتهاء التام من تصحيح أوراق الطلاب للدور الثاني ونجاح أعمال التصحيح، وبعد الانتهاء من التدقيق والمراجعة تم اعتماد النتائج من السيد وزير التعليم، ويتم الإعلان عن نتائج الدور الثاني عبر الشاشة الرسمية لتلفزيون ليبيا، ويتم بعدها تفعيل الاستخراج عبر رابط نتائج ليبيا برقم الجلوس.

موقع منظومة الامتحانات الليبية

نتائج الثانوية الليبية (العامة) الدور الثاني

تقدم ما يزيد عن 10 آلاف طالب وطالبة لامتحانات الدور الثاني في الثانوية العامة الليبية تحريريا، وقد نجحت الوزارة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة حرصا على صحة الطلاب وقامت أيضا بالنجاح في تأمين لجان الامتحانات، وبعد إتمام تأمين اللجان ومنع أعمال الغش تم حراسة لجان التصحيح والحرص على الدقة والمراجعة الجيدة، وقد قامت الوزارة بالنجاح في إخراج النتائج دون إلغاء وتم المحافظة على أوراق الطلاب، ويقوم السيد وزير التعليم باعتماد نتائج الطلاب تمهيدا للإعلان عنها رسميا، وذلك ابتداء من الأحد 14 فبراير 2021 على التلفزيون الرسمي للدولة.

تبدا الخطوات بمتابعة الأخبار على قنوات التلفزيون الرسمية. يتم أيضا بمتابعة موقع وزارة التعليم الليبي لمعرفة آخر الأخبار. يقوم الطالب بالدخول على صفحة استخراج نتائج الطلاب. يبدا بكتابة رقم الجلوس. يتم كتابة رقم القيد المدني للطالب. اختيار ايقونة” عرض الدرجات”.

خطوات استخراج النتائج

ومن الهام عدم الانسياق خلف الإعلان الوهمية عن ظهور النتائج، وأيضا يجب اتباع الموقع الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم لاستخراج نتائج الطلاب، ويتم الإعلان عن نتائج الدور الثاني عبر رابط موقع الوزارة الرسمي وتقوم الوزارة أيضا بإتاحة موعد تقديم اعتراضات النتائج في اليوم التالي للإعلان عنها على أن يستمر تقديم الاعتراض ويتم الرد عليه خلال أسبوعين.