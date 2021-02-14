مصر تمدد إجازة نصف العام الدراسي لهذه المدة

أعلنت اللجنة العليا المصرية لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، الأحد، مدّ إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول.

ومن المقرر أن يعلن وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي، الأحد، تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

وأشارت وزير الصحة المصرية هالة زايد إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 173202 حالة من ضمنهم 134638 حالة تمّ شفاؤها، و 9935 حالة وفاة.

وأكدت زايد على توفير مخزون استراتيجي من الأوكسجين السائل يبلغ مليون و160 ألف لتر، مشيرة إلى أنه سيتم اعتبارا من السبت المقبل البدء في تطعيم المستشفيات أيا كانت الجهة التابعة لها، وذلك بعد بدء توفير اللقاح للأطقم الطبية في 363 مستشفى مخصصة من قبل وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

كذلك سيتم تقديم التطعيم للمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، كما أعلنت اللجنة عن تأجيل المسابقات الخاصة بقطاع الناشئين بالاتحادات الرياضية حتى الأول من أبريل 2021 مع استمرار التدريبات الرياضية في الأندية وكافة المؤسسات الرياضية الأخرى.