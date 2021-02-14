فيديو.. أوغلو عن اعتداء الشرطة التركية على نساء الإيغور: ظهر وجهكم الحقيقى

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى للشرطة التركية، مؤخرًا، وهى تعتدى على عدد من نساء عرقية الإيغور المحتجات بمدينة قيصرى التركية، حسبما ذكر موقع "تركيا الآن"، نقلا عن صحيفة "T24" التركية، الأمر الذى لاقى استهجانًا كبيرًا بين أطياف المعارضة التركية.
وعبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، انتقد داود أوغلو ما قامت به الشرطة التركية، وقال فى تغريدته: "على أساس أنكم كنتم تقولون إنكم صوت المظلوم وإنكم قوميون، ولكن ها هو وجهكم الحقيقى قد ظهر".
وتابع المعارض التركى البارز، والذى انتقل إلى صفوف المعارضة منذ سنوات قليلة: "أى نوع من الضمير هو محاولة كبح الأصوات الصالحة لإخواننا الذين تمردوا على الاضطهاد فى تركستان الشرقية؟ قادة تحالف الجمهور، هذه هى قيصرى، قلب الأناضول".
وطالما انتقد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تعامل الصين مع مسلمى الإيغور، إلا أن التقارير أشارت مؤخرًا إلى صفقة سرية عقدها أردوغان تقضى بتسليم العديد من مسلمى الإيغور إلى الصين مقابل صفقات اقتصادية، بينها الحصول على اللقاح الصينى المضاد لفيروس كورونا، لتظهر سلسلة من العنف يرتكبها النظام التركى بحق الإيغور.
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