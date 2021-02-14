نيوزيلندا تعلن إغلاق كبرى مدنها بسبب تفشى كورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت نيوزيلندا سجلت عددا من الإصابات بكوفيد-19 منذ 3 أسابيع، ما أنهى فترة أكثر من شهرين عاشتها البلاد بدون أى إصابات.

وأغلقت نيوزيلندا حدودها أمام المسافرين الأجانب منذ مارس، وفرضت إغلاقًا صارمًا لمدة 5 أسابيع فى الربيع الماضى.