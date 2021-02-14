رحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتبرئته في الكونجرس من تهمة "التحريض" على العنف واقتحام مبنى الكابيتول الشهر الماضي، قائلا إن "حركته قد بدأت للتو" .
وأعرب ترامب - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الأحد/ - عن امتنانه لمحامييه وكل الذين وقفوا بجانبه في مجلسي الشيوخ والنواب، واصفا محاكمته بأنها "مرحلة أخرى من أكبر الملاحقات في تاريخ البلاد".
وقال ترامب مخاطبا مؤيديه إن "حركتنا التاريخية والوطنية والرائعة لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى قد بدأت للتو"، مؤكدا أنه لديه المزيد للمشاركة معهم في الأشهر المقبلة.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، برأ ترامب لعدم توافر أصوات كافية لإدانته، وبتبرئته في مجلس الشيوخ، يمكن له أن يترشح لفترة رئاسية ثانية عام 2024 .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب عقب براءته بالكونجرس: ”حركتنا التاريخية لجعل أمريكا عظيمة بدأت للتو” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.