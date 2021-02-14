السعودية: تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية 20 يومًا إضافيًا للحد من انتشار كورونا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية 20 يومًا إضافيًا بدءًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد ليكون الإجمالي 30 يومًا قابلة للتمديد حسب متطلبات الوضع الوبائي للحد من انتشار كورونا.

وصرح مصدر مسؤول في الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية واس - بأن الإجراءات الاحترازية تشمل إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، أماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية.

وأضاف أن الإجراءات شملت أيضا تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية، وعدم زيادة الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية على 20 شخصًا.