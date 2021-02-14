انفجار عبوة ناسفة شرقي إدلب.. وغارات روسية على إرهابيي النصرة لأول مرة منذ أشهر

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن وقوع انفجار في بلدة الفوعة الواقعة بريف إدلب الشرقي في منتصف ليل الأحد.

ووفقًا للمرصد السوري، كان الانفجار ناجمًا عن عبوة ناسفة انفجرت قرب المجلس المحلي في البلدة التي تخضع لسيطرة الفصائل والإرهابيين، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

فيما عاد الطيران الحربي الروسي، لأول مرة منذ عدة أشهر، نشاطه في أجواء مدينة إدلب شمال غرب سوريا.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، نفذت روسيا 3 غارات ليلية استهدفت قرب منتصف الليل، أحد المواقع الاستراتيجية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.

وأكد مصدر ميداني لـ"سبوتنيك" أن "طائرات الاستطلاع الروسية رصدت هدفا معاديا بمحيط السجن المركزي على الأطراف الغربية لمدينة إدلب".

وبحسب المعاينة الاستخبارية، تبين أن الموقع عبارة عن غرفة عمليات بديلة تستخدمها "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، كمقر لعقد اجتماعات بمواقيت عشوائية، ما استدعى استجابة سريعة عبر الطيران الحربي التي أمطرت الموقع بـ ٣ غارات جوية.

وأضاف المصدر: "بحسب المعلومات الأولية، نجح الاستهداف في تحييد وإصابة عدد من قياديي التنظيم ومرافقيهم، دون التمكن من تحديد جنسياتهم حتى اللحظة".