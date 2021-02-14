انطلاق عملية التلقيح ضد كورونا في لبنان.. وهؤلاء أول من يتلقى التطعيم

انطلقت، اليوم الأحد، عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، في لبنان، عقب وصول الدفعة الأولى من لقاح فايزر المضاد لـ"كوفيد-19" إلى البلاد.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، بدأت حملة التلقيح في مستشفى رفيق الحريري الجامعي بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير الصحة حمد حسن.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وهو يتفقد بدء التلقيح بالمستشفى، إنه "تماشيًا مع برنامج اللجنة الوطنية للقاح أنا لن آخذ اللقاح اليوم فالأولوية للقطاع الصحي الذي يجب أن نقدّم له الحماية".

ومن جانبه، أثنى وزير الصحة حمد حسن على خطوة دياب، مؤكدًا أنها كانت لافتة بإعطائه الأولوية للطاقم الطبي.

وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية، أن رئيس العناية المركزة في مستشفى "رفيق الحريري الحكومي" الدكتور محمود حسون كان أول من تلقّى اللقاح، ثم تلاه الفنان الكبير صلاح تيزاني "أبو سليم".

وكان لبنان، تسلم أمس السبت، 28500 جرعة من لقاح فايزر-بايونتك المضاد لفيروس كورونا كدفعة أولى والتي جاءت من بلجيكا.

ووصلت اللقاحات إلى مطار رفيق الحريري الدولي استعدادا لبدء بعملية التطعيم، اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن يشرف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على عملية التوزيع الممولة من قبل البنك الدولي بقيمة 34 مليون دولار.

وعلق وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، حمد حسن، على وصول الدفعة الأولى من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا إلى البلاد.

وقال حسن في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الأحد، "الهدف المنشود تحقق وفي الوقت الموعود بكل مهنية وحرفية رغم العقبات الجسام ورغم بعض التشكيك والتشويش".

وأضاف: "اللقاح سلاح ناجح وحاسم في محاربة الوباء؛ علينا الإقبال بالتسجيل على المنصة والتشدد بالوقاية والإجراءات".

وأشار: "ما عادت محرزة المغامرة والمفاضلة، حماية الغاليين علينا صارت بين إيدينا".