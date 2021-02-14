استخراج نتائج ليبيا moe.gov.ly الدور الثاني اليوم برقم الجلوس الثانوية العامة الليبية

استخراج نتائج ليبيا خلال ساعات كما أعلن السيد وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون ديوان التعليم، السيد عادل جمعة، اليوم الأحد كما اقر استخراج نتائج الدور الثاني وعدد من النتائج بالفترة المقبلة، وذلك بعد النجاح التام في إعمال الامتحانات والتصحيح والمراجعة لأوراق نتائج الطلاب بالفترة الماضية، كما يتم استخراج نتائج الطلاب بشكل إلكتروني حرصا على صحة الطالب وحرصا على الاستخراج بدقة.

بيانات السيد عادل جمعة حول شؤون النتائجاستخراج نتائج ليبيا 2021

يتم اليوم مؤتمر صحفي على قناة ليبيا الأحرار الرسمية لإعلان نتائج الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة دور 2020، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم من اللمسات النهائية على نتائج الطلاب بعد إتمام اللجان الامتحانية، بالرغم من الظروف الأمنية التي لا تكون مستقرة في معظم أنحاء البلاد وأيضا بالرغم من انتشار فيروس كرونا، وقد اتخذت الإجراءات كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب، وتم حراسة أوراق الإجابات ومتابعة لجان التصحيح ومراجعة النتائج.

أعلنت الوزارة أن الأحد 14 فبراير 2021 موعد نتائج الدور الثاني 2020.

بينما تكون نتائج الدور الثاني للسنة النهائية من إتمام التعليم الأساسي في يوم 21 فبراير 2021.

ويكون طلاب الثانوية العامة للدور الأول والثاني على موعد مع فتح باب استلام استمارات تقديم الجامعات 15 فبراير 2021.

يقوم الطالب وولي الأمر متابعة قناة ليبيا الأحرار للإعلان عن تنزيل نتائج الثانوية العامة الدور الثاني.

يقوم الطالب بمتابعة موقع وزارة التعليم الليبية أيضا.

وعند الإعلان عن النتائج يقوم فورا بالدخول على صفحة استخراج نتائج الطلاب.

يتم كتابة رقم الجلوس ويتم أيضا كتابة رقم القيد الوطني ثم يبدا البحث عن النتائج.

قائمة المعفيين من السداد ورسوم المرافقين 2021

إعلانات وزارة التعليم الليبيةخطوات استخراج نتائج ليبيا الدور الثاني