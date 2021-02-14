بريطانيا: إيران أمامها فرصة للانخراط فى المجتمع الدولى مجددًا بشروط

جدة - نرمين السيد - قال جيمس كيلفرلى، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن إيران أمامها فرصة للإنخراط فى المجتمع الدولى مجددًا، شريطة امتثالها لبنود الاتفاق النووى، مؤكدًا فى الوقت ذاته على أن قيام طهران باحتجاز مواطنين بريطانيين مزدوجى الجنسية أمرًا تعسفيًا وغير مشروع.





وفى تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الأحد، كشف الوزير البريطانى عن أن بلاده تتواصل مباشرة مع الحوثيين، وتحثهم على الانخراط فى العملية السياسية ونبذ العنف والصراع.

وأشار كليفرلى إلى أنه عقد محادثات مع ممثلين عن الحوثيين، شدد خلالها على ثلاث قضايا رئيسية، تتعلق بالحل السياسى ورفض العنف، وناقلة صافر، والإفراج عن بريطانى محتجز فى اليمن.

وأعرب وزير الدولة البريطانى عن ترحيبه برفع الإدارة الأمريكية الجديدة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية لأسباب إنسانية، قائلاً:"كنا قلقين عندما صنفت الإدارة الأمريكية السابقة الحوثيين منظمة إرهابية".

وأضاف كليفرى: "يسعدنى قرار رفع التصنيف عن الحوثى لأسباب إنسانية.. لكننا ما زلنا نعارض بشدة أعمال الحوثيين العدوانية، فقد رأينا هجمات على مطار عدن، وهجمات تستهدف السعودية".