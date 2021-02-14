رسميا.. اليابان توافق على استخدام لقاح فايزر

جدة - نرمين السيد - وبحسب هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، فأن هذا هو أو لقاح توافق السلطات اليابانية على استخدامه ضد فيروس كورونا فى البلاد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.