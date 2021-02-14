الشرطة السعودية تقبض على شاب جهز سياراته بمعدات أمنية

في إطار حرص الجهات المعنية في رصد المخالفين للقوانين في المملكة، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن قوات الأمن ألقت القبض على مواطن شاب بالعقد الثالث من العمر لقيامه بمحاكاة رجال الأمن، وفق ما ذكرت صحيفة "الرياض".

وقام الموقوف بمحاكاة رجال الأمن في السعودية عن طريق تركيب تجهيزات شبيهة بالتجهيزات المخصصة للمركبات الأمنية، وقيادة المركبة بالمخالفة، من دون لوحات التسجيل الخاصة بها، في أحد الطرق العامة بمدينة الرياض.

أضاف الكريديس، أن الموقوف تباهى بفعلته من خلال حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى إنه جرى إيقافه وحجز المركبة المخالفة، واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.

وأكد الكريديس أن تركيب تجهيزات بالمركبات الخاصة تماثل تجهيزات المركبات الرسمية ومركبات الطوارئ، يعد مخالفًا لنظام المرور، ويعرض مالك ومستخدم المركبة للمساءلة القانونية.