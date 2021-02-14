الحكومة اليابانية توافق رسميا على استخدام لقاح شركة "فايزر" الأمريكية ضد كورونا

وافقت الحكومة اليابانية اليوم الأحد رسميا على استخدام اللقاح الذي قامت شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" بتطويره ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن هذا هو أو لقاح توافق السلطات اليابانية على استخدامه ضد فيروس كورونا في البلاد، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.
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